Come sta Calabria? Pioli: "Ha una sindrome influenzale e qualche linea di febbre, sentiva il vomito"

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato così di Calabria e Krunic: "Davide purtroppo ha una sindrome influenzale e qualche linea di febbre, sentiva il vomito. Ha provato ma non ce l'ha fatto, mi auguro possa recuperare per martedì. Krunic è intelligente, giocatori così puoi utilizzarli ovunque".