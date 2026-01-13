Come sta Pavlovic dopo i punti? Il punto sulle sue condizioni

Domenica pomeriggio poco dopo il vantaggio della Fiorentina, con il Milan in attacco per cercare di pareggiare la partita, Strahinja Pavlovic è stato vittima di un infortunio che ha allarmato i compangi e lo staff rossonero e anche gli avversari viola che si sono subito sincerati delle condizioni del serbo. Il difensore rossonero, nell'intento di colpire il pallone di testa, ha impattato con la nuca di Comuzzo, riportando un'ampia ferita nella zona dell'arcata sopraccigliare sinistra che gli ha causato una grossa perdita di sangue.

Dopo essere stato prontamente sostituito da Allegri, Pavlovic è stato accompagnato dallo staff milanista all'ospedale per accertamenti. Come ha appreso, nella serata di domenica, la redazione di MilanNews.it, per fortuna gli esami approfonditi alla testa hanno dato esito negativo. È stato però necessario operare una sutura di 9 punti. Le condizioni del difensore milanista saranno valutate giorno per giorno, a partire da oggi, per capire se potrà essere a disposizione di Allegri giovedì sera a Como.