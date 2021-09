Commisso: "Vlahovic alla grande, che resti qui a lungo"

(ANSA) - FIRENZE, 16 SET - "Oggi ho parlato con Vlahovic, è un bravo ragazzo e sta avendo un successone. È una cosa bella per Firenze, speriamo resti qui a lungo". Lo ha detto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in occasione del taglio del nastro del nuovo campo sportivo all'impianto comunale dei Ponti, a Bagno a Ripoli (Firenze), a proposito di Dusan Vlahovic, inseguito dalle grandi squadre europee. Sul rinnovo, ha aggiunto Commisso, "non faccio promesse che non posso mantenere. Vediamo cosa si può fare". Sui prossimi impegni casalinghi della Fiorentina "spero che i tifosi vengano allo stadio, abbiamo bisogno di loro". Sulla squadra, infine, le cose "stanno andando bene, ma voglio ricordare che non sempre è tutto bello, così come non è sempre tutto brutto". (ANSA).