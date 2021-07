Commisso: "Vorrei dare modo a Gattuso di dare la sua versione, poi la Fiorentina darà la sua"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, si è così espresso al podcast ufficiale del club viola sulla situazione con Gattuso: “Mi spiace, per ragioni legali non abbiamo potuto raccontare quello che è avvenuto con Gattuso. Se i suoi avvocati vogliono sedersi con i nostri ed eliminare la clausola di riservatezza, non avrei alcun problema. Vorrei dare modo a Gattuso di dare la sua versione dei fatti, così poi la Fiorentina potrà dare la sua”.