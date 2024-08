Como a caccia di un terzino: spunta anche il nome di Terracciano

vedi letture

Il Como è stato tra i club più attivi in questo mercato estivo. E il club lombardo non ha ancora chiuso i suoi acquisti visto che sta cercando un terzino: come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, la società lariana, "visto che il Copenaghen non libera Diks, sta valutando altre possibilità.

Fabregas ha avuto dei contatti con Sergi Roberto, ma resta comunque difficile un suo approdo perché c'è tanta concorrenza. Altre idee rispondo al nome di Filippo Terracciano e Mattia De Sciglio".