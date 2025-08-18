Como, Fabregas: "Morata? Non doveva giocare, mi ha convinto lui. Si sente bene"
Al termine della sfida di Coppa Italia contro il Sudtirol, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato anche dell'ultimo arrivato nel reparto d'attacco, Alvaro Morata.
Queste le sue parole: "Non doveva giocare ma lui si sente bene. Vogliamo andare un po' piano, mi ha convinto di mandarlo in campo. Dopo vediamo come andrà. Abbiamo iniziato in partita a fare tutto l'opposto di quello fatto in settimana, non abbiamo rispettato la struttura, ma la tattica è importante. Quello che penso io, con lo staff ci mangiamo la testa ore e ore, sappiamo quello che facciamo e quanto lavoriamo. Ma i primi 20 minuti non è stato l'atteggiamento giusto da parte nostra".
