Polverosi: "La domanda è ovvia: se al Milan arriverà un centravanti vero, Hojlund o Vlahovic, dove andrà Leao?"

Alberto Polverosi, giornalista, si è così espresso sul Corriere dello Sport sul calciomercato del Milan: "La domanda è ovvia: se al Milan arriverà un centravanti vero, Hojlund o Vlahovic, dove andrà Leao? Tornerà sulla fascia o giocherà al fianco del nuovo arrivato? E in questo secondo caso, Pulisic (già in splendide condizioni) si metterà alle spalle dei due attaccanti o resterà sull’esterno come ha fatto anche ieri sera? La risposta potrà arrivare solo a campionato iniziato.

La difesa a tre (Tomori-Gabbia-Pavlovic da destra a sinistra) ha superato un test troppo facile, come sarebbe quello di un universitario davanti a un esame di maturità. Tuttavia è sembrato che sia Pavlovic, sia Tomori (suo l’assist del gol di Leao) fossero a loro agio. Anche sul tipo di gara Allegri è stato ascoltato dalla squadra. Voleva una partita «di responsabilità» e così è stato. Il Milan ha cominciato subito ad attaccare, ha smesso solo dopo aver messo il risultato al sicuro e ha dato una sensazione simile a quella lasciata in questa estate dalla Juve: erano due squadre confuse, sempre alla ricerca di loro stesse, ecco, ora sembrano ritrovate e convinte di quanto stanno facendo. Vedremo quando a dare risposte certe sarà il campionato".