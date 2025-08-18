ufficiale

Marko Lazetic ceduto a titolo definitivo all'Aberdeen

UFFICIALE: Marko Lazetic ceduto a titolo definitivo all'Aberdeen MilanNews.it
Oggi alle 17:46News
di Niccolò Crespi
fonte acmilan.com

Tramite un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web, il Milan saluta definitivamente l'attaccante serbo Marko Lazetic. In rossonero avventura poco fortunata: solo due presenze in prima squadra e tanti prestiti in giro per l'Europa. Oggi il giovane serbo è un nuovo giocarore dell'Aberdeen.

IL COMUNICATO DEL MILAN

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marko Lazetić ad Aberdeen FC.

Il Club ringrazia Marko per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per il prosieguo della sua carriera.