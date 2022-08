Comolli (pres. Tolosa): "Periodo medio di detenzione di una società da parte di RedBird è di 12 anni"

MilanNews.it

Nel corso della sua intervista rilasciata a actuToulouse, Damien Comolli, presidente del Tolosa squadra che è posseduta per l'85% dal fondo RedBird di Gerry Cardinale, ha fornito qualche indicazione interessante circa la società che si appresta a prendere il comando dello operazioni del Milan in via Aldo Rossi. Queste le parole di Comolli: "Il periodo medio di detenzione di una società da parte di RedBird Capital Partners è di 12 anni. Al momento pensiamo a quello che faremo tra 10 o 15 anni. Cosa si può fare per migliorare l'accoglienza allo stadio? Per migliorare le condizioni di lavoro dei giocatori o del centro di allenamento?