Compagnoni: "Ibra porterà personalità che è il grande problema del Milan"

vedi letture

Maurizio Compagnoni, presente negli studi di SkySport24, ha parlato così del momento del Milan in vista della gara contro il Newcastle: "Impresa difficile, ma non impossibile. Il Newcastle è in grossa difficoltà, ha giocato una partita pessima contro il Totteham. E poi in trasferta finora il PSG ha faticato parecchio in Europa, sicuramente il Borussia Dortmund non gli regala la partita. Per il Milan è fondamentale restare in Europa. Aspettiamo Leao, da cui mi aspettavo un percorso di crescita più veloce. Ha bisogno di una svolta, chissà che non sia proprio la partita di Newcastle. Finora sta deludendo quest'anno, la sua crescita non è proseguita rispetto alle ultime stagioni".

Il noto giornalista ha poi rilasciato queste parole sul ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: "Ibra porterà personalità che è il grande problema del Milan. Ha un adeficit di personalità nella spina dorsale. Ovviamente Ibra non giocherà, ma può dare una mano".