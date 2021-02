Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan deve reagire sin da subito. Ha le potenzialità per fare una buona stagione. Domani con la Stella Rossa non dovrà scendere pensando di sapere di avere la qualificazione già in tasca. E' forte ma non deve sottovalutare l'avversario"