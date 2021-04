Compagnoni: "La Champions è fondamentale anche per i rinnovi"

Maurizio Compagnoni, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione dei rinnovi in casa rossonera: "I giocatori in scadenza non stanno tirando indietro la gamba, non ci sono dubbi sul loro impegno. Per il Milan è fondamentale centrare l'obiettivo Champions, convincerebbe i giocatori a restare, sia per questioni economiche sia per la vetrina europei. Sarebbero meno attratti da sirene di altri club che la giocano".