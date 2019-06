Compagnoni: "Tare sarebbe un grande colpo per il Milan"

Ai microfoni di SkySport24, Maurizio Compagnoni ha rilasciato queste parole su Igli Tare e sul possibile ritorno di Zvonimir Boban al Milan: "Tare e Sartori sono i due ds che hanno lavorato meglio negli ultimi anni in Serie A. Sarebbe un grande colpo per il Milan, così come il ritorno di Boban. Il croato è adesso il numero 2 della FIFA e quindi del calcio mondiale, mi fa strano che possa andare al Milan a fare il numero 3".