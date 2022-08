MilanNews.it

Quattro gol per iniziare il campionato non sono affatto pochi. Con il poker rifilato all'Udinese, nel corso dell'esordio stagionale in Serie A, il Milan raggiunge quota 33 gol segnati nel corso dell'anno solare, cioè da quando è iniziato il 2022. La statistica fa riferimento solamente al massimo campionato italiano.