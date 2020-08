Con Ibra il Milan potrebbe restare così in attacco, ma occhio alla squalifica di Rebic

In caso di rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, la cui conferma sembra sempre più vicina, è possibile che il Milan non effettui alcuna operazione in attacco, limitando il parco attaccanti al trio formato dallo svedese e completato da Rebic e Leao. Bisogna però ricordare che ai preliminari di Europa League, gare secche che potrebbero nascondere più di un'insidia, mancherà il croato ex Eintracht, squalificato per tre giornate. Una situazione pericolosa che dovrà far riflettere il Milan, anche soltanto per inserire un quarto elemento tampone che possa rappresentare un'eventuale alternativa.