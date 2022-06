Con o senza Zaniolo? La Roma riflette sul suo mercato

MilanNews.it

Con o senza Nicolò Zaniolo? E' questo l'interrogativo in casa Roma per il prossimo mercato. L'edizione odierna de Il Messaggero ha parlato delle strategie giallorosse che molto dipenderanno dalla cessione, o meno, del fantasista azzurro. In caso di partenza, possibile che possa essere fatto un investimento da 30-35 milioni di euro, Berardi e Guedes i nomi caldi. In caso di permanenza invece a Trigoria potrebbero anche puntare su un parametro zero come Dries Mertens.