Conceiçao a Prime Video: "Avere sintonia tra tifosi e squadra per me è molto importante"

vedi letture

Questa sera il Milan scende in campo alle ore 21 per affrontare il Girona nella settima e penultima giornata della League Phase di Champions League. Fondamentali per i rossoneri i tre punti se vogliono alimentare il possibile desiderio di chiudere tra le prime otto e qualificarsi già per gli ottavi di finale della competizione. Ai microfoni di Prime Video, che oggi trasmetterà in diretta esclusiva la partita, il tecnico americano Sergio Conceicao ha parlato così.

Qual è la prima cosa che chiede alla sua squadra? "Di essere squadra forte, solida. Una squadra che deve capire quando si deve sacrificare un po' di più a livello difensivo e nei momenti in cui abbiamo la palla capire cosa fare per superare lae fragilità degli avversari. Una squadra con gioia, con piacere di stare in partita. Coinvolgere anche i tifosi con la squadra: avere questa sintonia tra tifosi e squadra per me è molto importante"

Sul percorso di crescita: "Sono sicuro che tra una settimana saremo un po' meglio di oggi, e la prossima saremo ancora meglio: sono sicuro. Vedo questa accettazione e il lavoro della squadra. In questi due o tre giorni in cui abbiamo lavorato dopo la Juve ho sentito questo e ho buone sensazioni"

Sulla fame: "Sono bravi, capiscono quello che ho detto e che l'ho detto non per attaccare qualcuno ma perché era la mia sensazione. L'ho detto anche a loro in spogliatoio e loro hanno capito: il primo passo è accettare quello che diciamo noi faccia a faccia e capire cosa non sta andando a tutti i livelli. A livello di aggressività e di duelli loro accettano e vogliono fare: questo per me è un segno importante"