Conceiçao a Sport Mediaset: "Leao titolare? Non so se domani sarò vivo, perciò vedrete."

Sergio Conceiçao ha concesso un'intervista a Sport Mediaset alla vigilia del derby d'andata di Coppa Italia. Ecco le sue parole:

Quanto ci credete in questo trofeo?

"Ci crediamo sin dal primo momento, a inizio stagione ci sono dei traguardi da raggiungere e questo è un obiettivo della squadra e crediamo in questo trofeo".

Tante critiche sulla scelta di non utilizzare Leao dal primo minuto. Cosa si sente di rispondere?

"Niente. Io non vedo il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. O sono bravo durante la partita a cambiarla oppure inizialmente dovevo fare altre scelte. È facile parlare dopo la partita".

Nell'Inter mancheranno Taremi e Lautaro

"Non c'è Loftus-Cheek dalla nostra parte, ci sono altre assenze. E poi la rosa dell'Inter è ampia e di qualità. Dobbiamo guardare la dinamica di questa squadra, pensare a cosa fare per giocare una partita positiva e vincerla".

Al "Maradona" si è chiesto il motivo di questi approcci. Che risposta si è dato?

"Abbiamo parlato tra di noi. Non bisogna parlare più di tanto, bisogna dimostrare ed entrare in un modo diverso. Non è facile dopo un minuto prendere un gol. Siamo stati noi che non siamo stati bravi in quel momento. Abbiamo avuto 15-20 minuti di difficoltà, senza giustificazioni, ora le giustificazioni dobbiamo trovarle noi, io col gruppo. Abbiamo parlato di queste cose".

L'Inter nel finale con l'Udinese si è mostrata stanca, il Milan nella parte finale si accende sempre

"Ma noi stiamo bene. Fisicamente stiamo bene, si è visto a Napoli. E siamo qua per dare una risposta dal primo all'ultimo minuto".

Domani Leao titolare?

"Io non so se domani sarò vivo, perciò vedrete".