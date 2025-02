Conceição contro il Verona: la particolare statistica sul tecnico portoghese in vista di stasera

Il Milan si prepara ad affrontare l'Hellas Verona nella 25ª giornata di Serie A, in programma questa sera alle 20.45 a San Siro. La squadra allenata da Mister Sérgio Conceição è pronta a dare il massimo per conquistare punti preziosi in questa fase centrale del campionato. Dall'altra parte, la squadra guidata da Zanetti cercherà di mettere in difficoltà i rossoneri, all'esordio ufficiale con il nuovo Fourth kit.

Conceição e il Verona

I rossoneri hanno vinto 11 degli ultimi 15 incontri di Serie A contro avversarie nelle ultime sei posizioni in classifica a inizio giornata, rimanendo sempre imbattuto nel parziale (4N). In particolare, con Sérgio Conceição, il Milan ha vinto tutte le ultime tre gare in campionato contro avversarie che si sono presentate alla sfida nel lato destro della classifica.