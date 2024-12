Conceiçao e l'esordio contro il figlio Francisco: "A casa mio figlio, ma a livello professionale sarà un avversario"

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, Sergio Conceiçao, neo allenatore del Milan, ha spiegato cosa si prova ad affrontare suo figlio Francisco, numero 7 della Juventus, all'esordio sulla panchina rossonera in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana:

"Ho cinque figli che sento tutti i giorni. Francisco a livello professionale sarà un avversario, a casa mio figlio. Noi possiamo cambiare sistema, dopo c'è tutto lo spirito e la mentalità della qualità, che questa non è negoziabile. Questa fame di arrivare a fine partita sapendo di aver dato tutto per vincerla non è negoziabile. La vivo intensamente la partita, e voglio che i miei giocatori lo facciano come me, proprio come i tifosi. È questa la strada da intraprendere. Devono brillargli gli occhi quando entrano a Milanello".