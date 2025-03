Conceiçao e la costruzione dal basso: "Al Porto avevo un portiere fantastico che lo rendeva possibile, anche al Milan ne ho uno"

Intervenuto al "Coimbra Football Congress 2025", Sergio Conceiçao ha rilasciato queste parole riportate da diretta.it:

Sulla scelta di accettare l'offerta del Milan: "Volevo andare in uno dei campionati più forti del mondo. Ho il sogno e l'obiettivo di vincere la Champions League e per questo ho scelto il mio attuale club. Sapevo le difficoltà che avrei incontrato, in un contesto in cui non ho scelto la squadra, in cui non ho tempo per allenarmi e con l'obbligo di vincere. Tuttavia, è un club storico che può darmi la possibilità di avvicinarmi a uno degli obiettivi della mia carriera, dopo aver vinto tanto in Portogallo"

Sul calcio di oggi: "Oggi a tutti piace costruire da dietro. Anche a me piace giocare in ampiezza, ma per questo servono giocatori in grado di farlo. Al Porto avevo un portiere fantastico che lo rendeva possibile, e anche al Milan ne ho uno".