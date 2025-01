Conceiçao: "Non massacro Gabbia, ci ha dato tanto. Siamo stati noi come squadra a commettere questi errori"

Nel corso della conferenza stampa post partita Sergio Conceiçao commenta così gli errori individuali che hanno portato ai gol della Dinamo Zagabria. Le sue dichiarazioni:

È il primo tempo peggiore della sua carriera?

"No, perché nonostante il nostro atteggiamento loro non erano mai arrivati in porta. Non massacro neanche Gabbia, che ci ha dato tanto. Musah primo cartellino evitabile. Errore e gol loro al primo tiro. Siamo stati noi come squadra a commettere questi errori. Mettiamoci la mano sulla coscienza. Io sono qui davanti a voi e vi dico che sono il responsabile. Poi nello spogliatoio e ci dobbiamo guardare in faccia".