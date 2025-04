Conceiçao: "Non mi piacciono le gare dove si possono fare 7 gol e prenderne 5. Preferisco vincere 1-0 con solidità e compattezza"

Alla vigilia della sfida contro l'Udinese, Sergio Conceiçao ha dichiarato in conferenza stampa:

Non si può immaginare di vedere un Milan che aspetta con un blocco più basso anche contro squadre meno forti?

"DIpende anche dal momento dell'avversario. E qua in Italia praticamente quasi tutte le squadre difendono uomo contro uomo, ma poi dipende anche dalla loro costruzione, dai centrocampisti, chi è più basso, chi è più basso. Io non la penso così, perché la partita è fatta di più momenti, poi spetta a noi essere bravi leggere gli avversari ed attaccarli di conseguenza".

Credi di aver trovato la chiave per riattivare la squadra?

"A me non piacciono partite dove si possono fare 7 gol e prenderne 5. Io preferisco vincere 1 a 0, con solidità, con compattezza. Su questo stiamo lavorando, sugli ingressi in campo, sulla consistenza che dobbiamo avere nel corso di tutto l'arco della partita".