Conceiçao recupera Morata. Sarà lui il terminale offensivo del Milan contro il Girona

vedi letture

Per la sfida di questa sera contro il Girona Sergio Conceiçao recupera Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo è tornato a disposizione del portoghese dopo la squalifica che non gli ha permesso di scendere in campo contro la Juventus, partita alla quale a priori non avrebbe partecipato considerato il fastidio (legger) fisico avvertito durante la trasferta di Como.

Sarà dunque Morata il terminale offensivo del Milan questa sera scrive Il Corriere dello Sport, con Christian Pulisic che sarà da valutare nel corso della giornata. Conceiçao non ha alcuna intenzione di rischiare lo statunitense, motivo per il quale o sarà al 100% o rimarrà a casa insieme agli altri indisponibili, ovvero Tomori, Thiaw, Loftus-Cheek, Chukwueze ed il lungo degente Florenzi.