Conceiçao-Taremi, c'eravamo tanto amati. Per la prima volta contro dopo i successi al Porto

vedi letture

Con l'indisponibilità di Marcus Thuram e Joaquin Correa, per la finale di Supercoppa Italiana potrebbe scattare l'ora di Mehdi Taremi in coppia con Lautaro Martinez. Una partita che per l'iraniano avrebbe un sapore particolare poiché contro quello che è stato il suo tecnico fino a qualche mese fa.

Sergio Conceiçao è stato sicuramente il tecnico più importante per Taremi, per il quale ha giocato in ben 172 partite ufficiali. Nessuno lo ha impiegato tanto quanto il portoghese (il secondo, Ivankovic, lo ha schierato 82 volte) e nessuno ha visto segnare tanto il centravanti, capace di gonfiare la rete in 88 occasioni. Taremi ha ricoperto un ruolo centrale per Conceiçao in cinque anni di Porto vincendo 7 titoli e una classifica marcatori. Conceiçao lo ha schierato con regolarità anche nella passata stagione, nonostante l'iraniano avesse firmato in largo anticipo l'accordo con l'Inter.

E pensare che i due si potevano ritrovare al Milan, con Taremi trattato nell'estate del 2023. Dodici mesi dopo eccolo all'Inter, autore fin qui di un solo gol in 20 partite, nella sfida di Champions League contro lo Stella Rossa. Di recente Antonio Cassano nel corso della trasmissione: 'Viva el Futbol' ha azzardato persino uno scossone di mercato: "Sono convinto che Conceiçao tenterà di portare Taremi al Milan". Staremo a vedere, intanto domani i due saranno rivali.