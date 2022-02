Condanna Robinho, la Procura di Milano prepara una richiesta di estradizione

La Corte Cassazione ha confermato il 19 gennaio scorso la condanna a nove anni di reclusione per Robinho, accusato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna di 23 anni nel 2013, quando il brasiliano vestiva la maglia del Milan. Il Corriere della Sera scrive che la Procura di Milano sta preparando una richiesta di estradizione per l'ex calciatore e per l'amico Ricardo Falco, condannato per lo stesso reato. Poiché il Brasile non permette che i propri cittadini siano estradati, è pronto un mandato d'arresto internazionale: qualora i due condannati lascino il Paese sudamericano, possono essere arrestati e trasferiti in Italia.

Robinho e Falco, insieme ad altri quattro uomini non identificati, avrebbero incontrato la ragazza in un locale del capoluogo lombardo durante una festa di compleanno. Il giocatore, dopo aver accompagnato a casa la moglie, sarebbe tornato e avrebbe offerto alcolici alla giovane fino a farle perdere i sensi e impedirle di opporsi alla violenza