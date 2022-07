Condannato a 4 anni di carcere, Santi Mina torna ad allenarsi con il Celta Vigo

Fonte: tuttomercatoweb.com

Niente da fare per il Celta Vigo, che dopo aver allontanato Santi Mina dopo la condanna a quattro anni di carcere per abuso sessuale, è stato costretto a riammettere in rosa il calciatore, che oggi si è allenato con la squadra. Dopo aver chiesto al calciatore di evitare di presentarsi per non ledere all'immagine del club, l'ex Valencia si è comunque presentato e si è allenato a parte rispetto al gruppo che farà parte della prossima stagione.