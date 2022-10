Condò: "De Ketelaere ha bisogno di un'occasione come quella di stasera: Pioli cerca di risvegliarlo"

MilanNews.it

Paolo Condò, giornalista di Sky, è intervenuto a Sky Sport 24 nelle ore antecendenti al match di stasera tra Dinamo Zagabria e Milan. Queste le parole sul momento di Charles De Ketelaere: "Prova di fiducia per De Ketelaere: Pioli sta cercando di risvegliarlo. Tutti ci aspettavamo capacità di incidere sulle partite un po’ prima. Non dubitiamo di De Ketelaere e la storia insegna da Leao a Tonali che il Milan sceglie bene ma i giocatori ci mettono un po’ di tempo a entrare in una maglia che non è come le altre, soprattutto in Europa. I giocatori hanno bisogno di occasioni e questa per De Ketelaere è una grande occasione".