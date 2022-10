Condò dopo Milan-Chelsea: "Il rigore non c'era, partita condizionata da questo errore arbitrale"

MilanNews.it

Intervenuto nel post-partita di Milan-Chelsea, Paolo Condò ha dichiarato a Sky: "Il rigore per il Chelsea non c'era. Non mi piace parlare degli arbitri, ma questo errore è arrivato dopo 20 minuti e ha costretto il Milan a giocare anche in 10 per quasi tutta la sfida. La partita è stata nettamente condizionata da questo errore arbitrale. Il destino è ancora nella mani del Milan, se vince le ultime due passa il turno di sicuro".