Condò: "Il Milan è riuscito a risolleversi in Europa. Contro l'Atletico i rossoneri hanno subito un grave danno"

Intervenuto a Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così della partita di questa sera tra Milan e Liverpool: "Diciamocelo chiaro: Ibra ha fatto più cose nel weekend che durante la settimana, solo con il Manchester United, il giovedì, ha fatto qualcosa. Il Milan è una squadra che in Europa era finita e invece è riuscita a risolleverarsi. Il Milan ha subito un danno grave nella seconda partita contro l'Atletico, ma se questa sera vince il Milan va in Europa League. I rossoneri hanno fatto una cosa che non ritenavamo capace di fare dopo le prime tre partite. Non so se basterà la vittoria per qualificarsi agli ottavi, ma sicuramente non ci saranno rimpianti".