Condò: "Il Milan fra due anni lotterà per lo scudetto"

Intervenuto su Sky Sport 24, il noto giornalista Paolo Condò ha commentato così il momento del Milan: "Io per capire il valore di una squadra faccio questa divisione: quanti giocatori hanno dato il meglio della loro carriera e quanti ancora lo devono dare? A parte Ibrahimovic, ma non diciamoglielo (ride, ndr), a me sembra che tutti debbano ancora dare il meglio delle loro carriere, e stanno crescendo insieme. Non ti so dire cosa farà il Milan quest'anno ma ti so dire cosa farà il Milan fra due anni: fra due anni il Milan lotterà per lo scudetto".