Paolo Condò, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha espresso le sue considerazioni sul Milan attuale: "E' stato preso un grande allenatore come Giampaolo che però ha bisogno di tempo. Lui semina e ti fa giocare la squadra. Non so come funzioni Piatek con un tecnico del genere, ma aspetto una decina di gare per esprimere un parere".