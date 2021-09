Condò: "Il Milan in undici stava giocando meglio, mi aspettavo di più da Giroud"

Paolo Condò è intervenuto a Sky Sport 24, commentando la prestazione del Milan ma anche quella di Giroud: “Il Milan stasera ha giocato un’ottima partita in undici contro undici, stava giocando nettamente meglio, era passato in vantaggio e aveva avuto una grandissima occasione con Rebic. Dal punto di vista del match ad armi pari in Milan stava prevalendo dopo ha iniziato sempre più a fare fatica e a difendersi. Io penso che Giroud sia stato preso per garantire, in situazioni del genere, un giocatore in grado di tener palla, di subire un fallo, di appoggiare a un compagno invece rientrava dopo un po’ di tempo che era fuori e mi aspettavo di più. Il Milan ha avuto un bisogno estremo di passare un minuto fuori dalla propria area di rigore a respirare e questo glielo dovrei dare Giroud”