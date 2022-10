Condò: "Il Milan oggi deve tifare e andare in curva per il Chelsea"

MilanNews.it

Paolo Condò, giornalista di Sky, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 e ha parlato della situazione del girone E di Champions League, quello in cui è inserito il Milan. In particolare ha parlato della gara tra Salisburgo e Chelsea che inizierà tra pochi minuti e che interessa da vicino anche i rossoneri. Queste le parole di Condò: "Il Milan deve tifare per il Chelsea, deve andare proprio in curva per il Chelsea. Con una vittoria dei Blues e una vittoria rossonera a Zagabria, il Milan arriverebbe all’ultimo turno contro il Salisburgo con due risultati su tre".