Condò: "Per Elliott la cessione del Milan sarebbe un punto d'arrivo di un percorso brillante"

MilanNews.it

Paolo Condò, giornalista, è intervenuto nel corso di Sky Calcio - L'originale commentando la trattativa tra il fondo Elliott e Investcorp per la cessione del Milan: “I fondi per costituzione acquisiscono un’azienda, la valorizzano e poi la vendono. Questo per il fondo Elliott sarebbe un punto d’arrivo dopo un brillante percorso. Ci immaginavamo che Elliot ad un certo punto vendesse ad un altro soggetto ma vendere ad un altro fondo vorrebbe dire che questo fondo dovrebbe aumentare ulteriormente il valore del Milan per poi rivenderlo”.