Condò su Repubblica: "Milan rafforzato. Fonseca pare aver scongelato l’ambiente anche grazie agli acquisti mirati della società"

Paolo Condò, sulle pagine di Repubblica, ha commentato così il campionato di Serie A che ricomincerà oggi: "L’Inter è la favorita naturale per i 19 punti di vantaggio accumulati l’anno scorso. È vero che il Napoli ne dissipò 16, ma l’Inter non ha perso Marotta, Inzaghi e Bastoni, per citare le figure corrispondenti a Giuntoli, Spalletti e Kim: l’unica cosa che ha cambiato è la proprietà, guadagnando in prospettiva. Sarà una stagione stressante, perché la forza si accompagna sempre alle responsabilità e quindi è richiesto un lungo cammino nella nuova Champions.

Alle sue spalle sono tre i club con l’ambizione di competere e magari vincere: il Milan rafforzato, la Juve rivoluzionata e l’Atalanta consapevole. Fonseca pare aver scongelato l’ambiente anche grazie agli acquisti mirati della società, su Thiago Motta e il suo calcio brillante è stato fatto a Torino un investimento imponente (tra gli scartati c’è gente di livello), a Bergamo negli ultimi otto anni sono successe cose talmente eccezionali da rendere lo scudetto un obiettivo conseguente. Dietro alla prima fila, per tre quarti lombarda, il Bologna deve scrivere una nuova storia dopo che gli autori della vecchia, Motta, Zirkzee e Calafiori, se ne sono andati. Nuova anche la Lazio che ha congedato la vecchia guardia, nuova la Fiorentina dopo tre finali perdute in due anni, nuova la Roma riprogrammata dai Friedkin: dopo l’allentamento del controllo Uefa, la strategia dei colpi estemporanei (Mourinho, Lukaku, a quanto pare anche Dybala) lascia spazio a una di maggiore prospettiva. Per capire quanto sarà nuovo il Napoli, riemerso dal pozzo con la faccia ambiziosa di Antonio Conte, aspettiamo la soluzione del rebus Osimhen".