Condò sugli insulti a Maignan: "I giocatori del Cagliari non avrebbero dovuto difendere l'onore dei loro tifosi dopo i cori razzisti"

Paolo Condò, opinionista, si è così espresso a SkySport sul finale di gara e sugli insulti dei tifosi del Cagliari a Maignan: "Dispiace per la recidiva. Più volte il presidente Giulini si è impegnato per estirpare questo problema: esiste, precisamente in quella Curva, un piccolo gruppetto di tifosi che diverse volte si è lasciato andare ad insulti razzisti. Non vedo perché Maignan si sia dovuto inventare qualcosa... Sarebbe stato bello che i giocatori del Cagliari non fossero andati a difendere l'onore dei loro tifosi facendo poi la rissa con quelli del Milan, anche perché i cori li hanno sentiti anche loro. La solidarietà in questi casi sarebbe opportuna".