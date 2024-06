Conte aspetterebbe Lukaku al Napoli con cinque kili in meno

Romelu Lukaku, appena rientrato al Chelsea dopo un anno alla Roma ma in uscita (clausola da 37,5 milioni di sterline, circa 44 milioni di euro), è uno dei nomi destinati a scaldare ancora il mercato. Il Napoli, con l'arrivo di Antonio Conte in panchina, l'ha inserito tra i profili papabili per raccogliere l'eredità di Victor Osimhen, destinato all'addio dopo il rinnovo di contratto dello scorso dicembre.

Lukaku, si sa, è un pupillo di Conte. Tra i due esiste un rapporto diretto fatto di contatti e vecchia stima, che risale a tanti anni fa e che ha vissuto l'ultimo capitolo, vincente, all'Inter nella stagione 2020/21. Il centravanti belga potrebbe dunque essere uno dei suoi preferiti per la sostituzione di Osimhen.

Il Corriere della Sera oggi in edicola scrive che Big Rom sarebbe il sogno dell'ex commissario tecnico. Tra i due ci sarebbe già stato un contatto diretto, una telefonata. Il quotidiano riporta anche un'indiscrezioni che viene raccontata nelle segrete stanze del mercato: Conte avrebbe chiamato Lukaku dicendogli che lo "aspetta a Napoli con cinque chili in meno".