Conte: "L'Italia può giocarsela con tutte. Mancini sta facendo un grande lavoro"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte, ex CT fra le altre di Inter, Chelsea, Juventus e della Nazionale italiana, ha parlato proprio degli azzurri, e dell’Europeo che inizierà domani sera a Roma. Conte ha dichiarato: “Quando si parte per una competizione così importante, c’è sempre grande entusiasmo, e intorno alla Nazionale di Roberto Macini ce n'è ancora di più dati i 27 risultati utili consecutivi. C’è autostima e c’è fiducia, si inizia con il vento in poppa. Roberto sta facendo un grandissimo lavoro, non lo dicono solo i risultati, ma anche la sicurezza nei propri mezzi e la consapevolezza di potersela giocare con tutti. Dove può arrivare l’Italia? Ci auguriamo il più lontano possibile, poi una volta superato il gruppo a gironi bisogna essere anche fortunati negli incroci. Le favorite? In prima fila Francia e Germania. Subito dietro Belgio, Spagna, Portogallo e Inghilterra”.