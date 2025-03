Contestazione a Milan-Lazio, tanti tifosi rossoneri verso l’ingresso ritardato

Sarà un’atmosfera strana e silente quella che si preannuncia dentro lo stadio di San Siro in vista di Milan-Lazio. Il tifo organizzato, tra ieri e oggi, ha fatto una richiesta esplicita a tutti: entrate al 15° minuto come forma di protesta nei confronti della situazione attuale del Milan. Un invito che sembra esser penetrato nelle maglie del pensiero di una fetta della tifoseria, visto che sembra crescente il fatto che anche in altri settori, diversi dal blu dove risiede il cuore pulsante del tifo, ci potrebbero essere diversi vuoti, dando così seguito alla contestazione.

Sarà anche interessante vedere come proseguirà poi la protesta una volta che la Sud e gli altri tifosi che staranno fuori per i primi 15 minuti entreranno dentro i propri settori. A Bologna, al termine della partita, è detonata la contestazione contro squadra, allenatore, dirigenza e proprietà, che già era emersa alla fine di Torino-Milan. Adesso il clima si farà ancora più pesante, con la testa che vola al passato, quando ci sono state altre forme di protesta civile come il silenzio di Milan-Salernitana e i vuoi in curva del finale della passata stagione oppure la scritta BASTA, fatta facendo sedere le persone sui seggiolini come una coreografia, del 30 aprile 2015 o quella di Milan-Parma del 10 maggio 1998, quando venne esposto lo striscione “e ora rimanete soli con la vostra vergogna”, rievocato proprio nel comunicato di ieri della Curva Sud.

Ancora poche ore e poi vi racconteremo da San Siro il clima attorno alla partita e quello che emergerà prima, durante e dopo la gara.