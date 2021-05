Conti: "Quando Pioli ci fece abituare al silenzio..."

8 marzo 2020, a San Siro si gioca Milan-Genoa. È l’ultima partita dei rossoneri prima del lockdown imposto dal Governo Conte per contrastare il COVID-19. "Pioli ci fece fare la rifinitura allo stadio per farci abituare al silenzio", racconta Andrea Conti nel libro di Alessio Alaimo "Un calcio al virus" (acquistabile su Amazon e in libreria). "Se si fosse giocata Parma-SPAL poi avremmo dovuto giocare anche noi così come le altre partite ed effettivamente - ricorda - così accadde". Sul ritorno dei tifosi allo stadio: "Giocare con loro sugli spalti sarà emozionante come la prima volta in Serie A".

All’interno del libro edito da Amazon altre testimonianze come quella di Beppe Iachini risultato positivo al Covid per sessantaquattro giorni, Mimmo Criscito del Genoa, Bruno Alves e tanti altri calciatori. Spazio anche per la politica con i contributi del vice presidente del Senato Ignazio La Russa, Vittorio Sgarbi, Clemente Mastella e il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.