Contro una squadra da Serie C (lo ha detto Kucka) si deve solo vincere, magari anche con distacco. Fonseca avvisa e fa turnover: riposa Leao

A Bratislava, il Milan può e deve solo vincere. Non c'è altra strada. Ma stavolta non è da ultima spiaggia, anzi. Con la vittoria di Madrid, la situazione per i rossoneri si è messa molto bene, tanto da poter puntare alla qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Per riuscirci, bisognerà ingranare quattro vittorie nelle quattro abbordabili partite restanti. A cominciare da oggi, ovviamente.

Le parole di Fonseca

Fonseca non si aspetta che la sua squadra sottovaluti lo Slovan, anche se, da queste parti, intendono gli slovacchi come una squadra equiparabile alla nostra Serie C, almeno da quello che é il parere espresso a Sky da Juraj Kucka. "Abbiamo parlato - ha detto il tecnico rossonero in conferenza - di quanto sia importante vincere domani. Dobbiamo guardare al fatto che giochiamo qui contro una squadra con caratteristiche totalmente diverse e quanto è importante per noi avere l'atteggiamento giusto per vincere. Non possiamo sottovalutare questa squadra".

La probabile formazione del Milan

Maignan in porta. Calabria ritorverà una maglia da titolare (Emerson Royal non è al meglio per un piccolo problema alla caviglia). In mezzo alla difesa, Tomori farà coppia con Gabbia, A sinistra ci sarà il "solito" Theo Hernandez. Nessun novità in mezzo, con Fofana e Reijnders ormai diventati inamovibili, mentre in attacco, complice la squalifica di Morata, sarà Abraham a guidare l'attacco milanista. Alle spalle dell'inglese, spazio ad un trio molto offensivo visto che questa è una partita che il Milan deve vincere a tutti i costi, ma con un dubbio a sinistra con Okafor atteso in campo dal 1° minuto e Leao in panchina: con lo svizzero ci saranno Chukwueze a destra e Pulisic in mezzo.