Copa Sudamericana, i risultati della notte: il Santos vince grazie a Kaio Jorge

Si sono disputate tre gare valide per gli ottavi di finale di andata della Copa Sudamericananella notte italiana, che ha visto brillare ancora una volta la stellina del Santos Kaio Jorge, che ha deciso con un suo gol la partita contro l'Indipendiente. Vittoria anche per il Penarol, che supera 2-1 fuori casa il Nazional mentre viene bloccato sul pari il Rosario Central, che non va oltre il 2-2 contro il Deportivo Tachira.