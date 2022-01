Coppa d'Africa, alle 17.00 Kessie potrebbe eliminare Bennacer: il punto

Questo pomeriggio, alle ore 17.00, in Coppa d’Africa si sfideranno Costa d’Avorio e Algeria. Il match, in chiave Milan, si può leggere anche come Franck Kessie vs Ismael Bennacer. I rossoneri, con Kessie già qualificato al prossimo turno, sperano di riavere Bennacer al più presto per poterlo magari convocare per la sfida di domenica sera contro la Juventus. Per far sì che l’Algeria non passi il girone, il Diavolo chiede aiuto a Kessie. I nord africani per superare il turno devono per forza battere gli Elefanti, altrimenti saranno fuori. Il pareggio all’Algeria non basterebbe.