Coppa d'Africa, il CT del Sengal si scusa dopo la finale contro il Marocco

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - La finale della "vergogna": cosi' e' stata definita, dai rivali e diversi media, Marocco-Senegal, finale della Coppa d'Africa giocata ieri a Rabat e divenuta surreale dopo che il Senegal ha ritirato la squadra per un rigore contro in pieno recupero, tranne poi tornare in campo e vincere. "Mi scuso col calcio", ha detto a BeInsport Pepe Thiaw, ct senegalese che ha ordinato ai suoi giocatori di abbandonare il campo dopo la decisione dell'arbitro. La tensione e' proseguita anche nel dopo partita: in sala stampa, Thiaw e' stato accusato dal rivale Regragui di aver "rovinato l'immagine del calcio africano con un comportamento vergognoso" e non ha potuto concludere la sua conferenza, perche' fischiato dai giornalisti marocchini. ""Non eravamo d'accordo" con le decisioni dell'arbitro, ha poi spiegato Thiaw, come riporta Bbc online, riferendosi anche all'annullamento di un gol alla sua squadra, prima del rigore al Marocco. "Dopo averci riflettuto, li ho fatti rientrare in campo: si può reagire nella foga del momento.

Abbiamo accettato gli errori dell'arbitro. Non avremmo dovuto farlo, ma oramai è fatto e ora ci scusiamo con il calcio". Le immagini tv hanno pero' mostrato che a spingere i compagni a rientrare è stato in primo luogo Sadio Manè, attaccante ex Liverpool: "Ritirarsi dalla finale sarebbe stata la cosa peggiore per tutto il calcio africano - ha detto, spiegando il perche' della sua scelta conytrocorrente - Personalmente, preferisco perdere piuttosto che vedere questo genere di cose accadere al nostro calcio". (ANSA).