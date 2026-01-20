Poteva arrivare al Milan ad agosto, poi è arrivato Rabiot. Ora Fabbian è vicino alla Fiorentina

Poteva arrivare al Milan ad agosto, poi è arrivato Rabiot. Ora Fabbian è vicino alla Fiorentina
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 15:30News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 19 GEN - Operazione in dirittura d'arrivo per la Fiorentina e il Bologna: previsto lo scambio di centrocampisti, Giovani Fabbian in viola, Simon Sohm in rossoblù. Per il giocatore italiano si parla di un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni più 1,5 di bonus in caso di salvezza, per il giocatore svizzero si tratterebbe di prestito con diritto di riscatto intorno a 14 milioni. (ANSA).