De Rossi l'aveva detto dopo il Milan: il Genoa vuole un altro portiere. Preso Bijlow

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - Justin Bijlow, portiere olandese classe 1998, è il primo acquisto del mercato di gennaio del Genoa, in scadenza con il club di Rotterdam firmerà un contratto sino a giugno con opzione per gli anni successivi. Tramontato l'arrivo del brasiliano Bento, rimasto in Arabia dopo la squalifica del portiere titolare quando aveva già fissato l'aereo per Genova, il club rossoblù ha messo a segno un colpo a sorpresa e il giocatore è già arrivato a Genova dove ha sostenuto nel pomeriggio le visite mediche. Bijlow, che ha vestito la maglia della nazionale olandese in otto occasioni, fino ad ora aveva giocato sempre con il Feyenoord raccogliendo 154 presenze tra campionato, coppa nazionali e coppe europee.

Titolare nelle ultime tre stagioni quest'anno si è visto superare da Wellenreuther ed ha deciso così di provare una nuova avventura anche in chiave nazionale. (ANSA).