MN - Domattina la ripresa degli allenamenti a Milanello

Oggi alle 15:19
di Manuel Del Vecchio

Dopo i due giorni di riposo concessi da Allegri dopo la vittoria di domenica contro il Lecce, la squadra è pronta a tornare a lavorare a Milanello in vista della sfida di domenica sera contro la Roma all'Olimpico. L'appuntamento, apprende la prestazione di MilanNews.it, è per domattina presso il centro sportivo di Carnago.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN
Data: domenica 25 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it