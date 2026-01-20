Roma, lesione muscolare per Hermoso: fuori almeno 20 giorni. Salta il Milan

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:40News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Nella Roma si ferma anche Mario Hermoso. Il difensore è stato costretto a lasciare il campo durante il primo tempo della gara con il Torino e gli esami svolti oggi hanno evidenziato una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas, flessore dell'anca. Il calciatore resterà fermo 20 giorni. (ANSA).