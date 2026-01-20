Roma, Rensch: "Sappiamo il valore del Milan, ma anche il nostro. Prima c'è lo Stoccarda"

Devyne Rensch, difensore della Roma, si è così espresso in conferenza stampa dopo la vittoria sul Torino e in vista della sfida contro il Milan:

Tre vittorie di fila e quarto posto: credete nella Champions? "Ci crediamo sempre. Prima del Milan avremo lo Stoccarda, tutte le partite sono importanti al di là dell'avversario. Non sempre escono prestazioni come oggi, dobbiamo affrontarne una per volta. Sappiamo il valore del Milan, ma anche il nostro"

Come si è preparato così all'ultimo? "Dovevo partire fuori, ma siamo professionisti e non possiamo mai sapere. Dobbiamo farci trovare sempre pronti"

Su cosa è cresciuto di più con Gasperini? "Penso di essere migliorato sotto vari aspetti, è un mister molto esigente. Faccio il terzino a tutta fascia, un po' diverso a come ero abituato. Ho imparato tanto con Ranieri e Gasperini, il calcio italiano è diverso da quello olandese. Mi hanno insegnato i tempi giusti e l'attacco dello spazio"

Come sono state le prime ore di Malen alla Roma? "Ci siamo parlati prima che arrivasse qui, ci conosciamo bene. E' un grande giocatore e un buon amico, ci ha dato una bella mano in campo e speriamo continui a segnare"